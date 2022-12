Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots)

Weil ein 44-jähriger Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auffiel, wurde er von Beamten der Polizeiwache Attendorn in der Ortslage Biggen angehalten. Zuvor hatte er in der Nacht zu Donnerstag (01.12.2022) kurz nach Mitternacht die L539 in Fahrtrichtung Finnentrop befahren. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Daher folgte in der Polizeiwache eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell