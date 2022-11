Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb gestellt

Olpe (ots)

Am Dienstag (29. November) hat gegen 13:40 Uhr eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes in der Martinstraße der Polizei einen Ladendiebstahl gemeldet. Die Verkäuferin hatte beobachtet, wie zunächst zwei Männer das Geschäft betraten und Kleidungsstücke mitnahmen, ohne diese zu bezahlen. Als der Alarm am Ausgang auslöste, flüchteten die Unbekannten in Richtung Kurkölner Platz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich: Polizeibeamte trafen die Männer im Innenstadtbereich an. Einer von ihnen führte die entwendete Jacke sowie zwei gestohlene Jeans mit sich. Eine der Hosen stammte aus einem anderen Bekleidungsgeschäft. Die Beamten übergaben das Diebesgut an die Eigentümer und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell