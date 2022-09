Polizei Eschwege

POL-ESW: Betrüger fordern mit Schockanruf 30.000 Euro; Opfer fällt nicht darauf herein; Polizei gibt Tipps

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

In Großalmerode ist eine 80-Jährige Frau am Donnerstagnachmittag das Opfer von Telefonbetrügern geworden. Für einen angeblichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang den ihre Enkeltochter verschuldet habe, forderten die Betrüger, die sich am Telefon wechselweise als Enkeltochter und ermittelnder Polizeibeamter ausgaben, eine Kautionssumme von 30.000 Euro, damit die Unfallverursacherin nicht in Haft müsse. Der Anruf ging bei der Seniorin gegen 14.50 Uhr ein, die Frau reagierte allerdings nicht auf die Forderungen der Betrüger, sondern erstattete im Anschluss Anzeige, so dass es in diesem Fall nicht zu einem Schaden kam.

Tipps:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

-Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

-In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell