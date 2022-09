POL-ESW: Pressebericht 09.09.2022 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 09.09.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallfluchten

(1) Beim Rangieren Pfosten und Beleuchtungseinrichtung touchiert

In Langehain haben Paketzusteller eines größeren Logistikbetriebes am Donnerstag einen Schaden an einer Beleuchtungseinrichtung und einem Lichtschalterpfosten verursacht. Zuvor hatten die Paketzusteller Ware im Eschenweg zugestellt, mussten dann aber mit ihrem Lieferwagen den unbefestigten einspurigen Eschenweg zurückfahren, da ein weiteres Befahren des Eschenwegs auf Grund der Fahrzeuggröße nicht möglich war. In einer Grundstückseinfahrt wendete der verantwortliche Fahrer dann das Fahrzeug und prallte dann beim Rückwärtsfahren mit dem Fahrzeugheck gegen eine ca. 80cm hohe Einfahrtsbeleuchtung aus Edelstahl und einen Lichtschalterpfosten, die dadurch letztlich vollständig umgefahren wurden. Im Anschluss stiegen Fahrer und Beifahrer aus und richteten die beiden beschädigten Gegenstände provisorisch auf. Als die Grundstücksbesitzerin hinzukam erklärten die Männer, dass kein Schaden entstanden sei und entfernten sich trotz der Einwände der Geschädigten unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr und wurde von der Geschädigten später bei den Beamten aus Eschwege als Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Das Kennzeichen des verursachenden Logistikfahrzeugs konnte die Geschädigte den Beamten mitteilen. Weitere Ermittlungen folgen nun.

(2) Grüner Ford Focus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls Ermittlungen wegen Unfallflucht führen die Beamten in Eschwege, nachdem am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 14.00 Uhr in der Langenhainer Straße in Reichensachsen ein geparkter Ford Focus beschädigt wurde. Bei dem Auto wurde der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Hinweise zu dem Verursacher nimmt in diesem Fall die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

(3) Unfallflucht geklärt; Polizei ermittelt gegen 46-jährigen Autofahrer

In Sachen Unfallflucht wird auch gegen einen 46-jährigen Autofahrer aus Eschwege ermittelt. Der Mann soll am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich "An den Anlagen" beim Rückwärtsausparken mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sein. Die entstandenen Schäden belaufen sich hier auf 200 Euro beim Verursacher und 1000 Euro bei dem Geschädigten.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 7500 Euro

Am Donnerstagnachmittag ist ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau auf der Landesstraße L 3424 auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Kleinbus kollidiert, der von einem 61-Jährigen aus Weißenborn gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der 23-Jährige von Langenhain in Richtung Weißenborn unterwegs war. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 3500 Euro am Pkw des Verursachers und 4000 Euro an dem beteiligten Kleinbus. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Auffahrunfall; Beteiligte leicht verletzt

Eine 69-jährige Autofahrerin aus Wutha-Farnroda und ein 23-jähriger Autofahrer aus Sontra befuhren beide am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr mit ihren Autos in Oetmannshausen die Kassler Straße in Richtung Bischhausen. Als die 69-Jährige verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte dies der 23-Jährige zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf den vorausfahrenden Pkw der Frau auffuhr. Das Auto der Frau war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Beide Beteiligte sowie eine Mitfahrerin des 23-Jährigen klagten an der Unfallstelle zudem über Hals- bzw. Rückenschmerzen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig, die Unfallbeteiligten wollten später eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Schäden an den Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Wildunfall

Am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr kollidierte eine 20-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau mit einem Fuchs, als sie auf der B 487 von Retterode in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Der Fuchs verendete schließlich am Unfallort, der Schaden am Auto der jungen Frau beläuft sich auf 2000 Euro.

