Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.09.2022 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Parkrempler

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat heute Vormittag beim Einparken in eine Parkbucht am Marktplatz in Eschwege aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto touchiert. Bei dem Vorfall, der sich gegen 10.25 Uhr ereignete, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von je 1000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Keller aufgebrochen und Leergut geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben sich zu einem Mehrfamilienhaus in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau Zutritt verschafft und dort dann gewaltsam einen Kellerverschlag aufgebrochen. Geklaut haben die Täter mehrere gelbe Säcke mit Leergut im Wert von 60 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwochmorgen um 10.00 Uhr, die Tat kann allerdings bis Ende August zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Gegen Schranke gefahren; Schaden 2000 Euro

34-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist heute Morgen um kurz vor 10.00 Uhr in der Landgrafenstraße mit einer geöffneten Schranke kollidiert. Die Frau wollte offenbar eine auf der Fahrbahn aufgebrachte Bremsschwelle (Fahrbahnerhöhung) rechtseitig umfahren und geriet dabei aus Unachtsamkeit gegen eine dort befindliche geöffnete Schranke, wodurch es zu Beschädigungen an der Schranke und am Fahrzeug der Frau kam.

Polizei Witzenhausen

Geparktes Auto touchiert; Schaden 450 Euro

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Kelkheim ist heute Vormittag um kurz nach 11.00 Uhr in der Marktgasse in Witzenhausen unterwegs gewesen und dabei fälschlicherweise durch sein Navigationsgerät auf einen Hinterhof geleitet worden. Als er diesen wieder verlassen wollte, touchierte er ein geparktes Auto. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 450 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell