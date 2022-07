Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht in der Bebenhäuser Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bebenhäuser Straße in Ludwigsburg, zu welchem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in der Bebenhäuser Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe einer Vereinsgaststätte fuhr plötzlich ein etwa vierjähriges Kind mit seinem Zweirad ohne anzuhalten auf den Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 52-Jährige mit seinem Rennrad eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er mutmaßlich die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vater des unbekannten Kindes kam an die Unfallstelle und wollte mit dem 52-Jährigen die Kontaktdaten austauschen. Der 52-Jährige gab dem Vater des Kindes seine Handynummer. Der Vater versicherte, auf dieser Nummer anzurufen, um so seinen eigenen Kontakt zu übermitteln. Anschließend entfernte sich das bislang unbekannte Vater-Kind-Duo von der Unfallstelle. Der Radfahrer stellte erst im Nachgang fest, dass der Unbekannte mit unterdrückter Nummer angerufen hatte und ihm nun keine Kontaktaufnahme möglich ist. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

