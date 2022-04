Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, L551 in Höhe A43

3 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (28.04.2022) um 17.12 Uhr befährt eine 40-jährige Sendenerin mit ihrem Auto einen Wirtschaftsweg und will die L551 überqueren. Dabei übersieht sie eine von links kommende 40-jährige Nottulnerin, die die L551 von Bösensell in Rtg. Appelhülsen befährt. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Die Fahrerinnen und die 11-Jährige Beifahrerin der Sendenerin wurden verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L551 wurde für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt.

