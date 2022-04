Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Landweg/ Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein Verkehrsunfall am Borker Landweg forderte am Donnerstag (28.04.22) vier Verletzte. Gegen 12.05 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines Transporters aus Marl die Lützowstraße aus Vinnum kommend in Richtung Selm. In dem Transporter saßen zudem zwei Recklinghäuser (19 und 57 Jahre).

Als der Marler in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Auto einer 23-jährigen Frau aus Selm. Aufgrund des Aufpralls überschlug sich der Transporter. Das Auto der Selmerin rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Alle befreiten sich selbstständig aus den Fahrzeugen. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Die Kreuzung Lützowstraße/Borker Landweg war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell