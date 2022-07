Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: VW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr einen auf dem Wanderparkplatz "Braunäcker" in Waldenbuch abgestellten VW Transporter auf, entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Der Parkplatz befindet sich zwischen Waldenbuch und Dettenhausen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell