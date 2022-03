Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Dortmunder Straße ist am Samstagmittag ein grauer 3er BMW angefahren und beschädigt worden. Der Wagen parkte zwischen 11 und 12 Uhr in der Nähe des Einkaufswagen-Häuschens. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen.

Gladbeck:

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein grauer 3er BMW auf der Lohstraße massiv beschädigt. Verursacht wurde der Schaden vermutlich beim Vorbeifahren. Gemeldet hat sich danach allerdings niemand. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden werden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Herten:

Auf dem Rewe-Parkplatz an der Josefstraße hat es eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein brauner Citroen C3 beschädigt. Das Ganze muss bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag (03.03.) passiert sein, bei der Polizei wurde allerdings erst am Montag Anzeige erstattet. Der Schaden am Citroen wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Longbentonstraße wurde ein roter Toyota Aygo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet. Der Wagen parkte zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen am Fahrbahnrand - in dieser Zeit muss die Unfallflucht passiert sein. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

