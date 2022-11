Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sporthalle der Grundschule Attendorn beschädigt

Attendorn (ots)

In der Nacht von Sonntag (27. November, 17:30 Uhr) auf Montag (28. November, 07:30 Uhr) sind unbekannte Täter in die Sporthalle der Grundschule Ennest in der Hüllschotter Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Unbekannten in die Halle, in dem sie eine Glasscheibe beschädigten. Die Täter verwüsteten die Halle. Sie warfen unter anderem Bänke um und verschmutzen den Boden. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

