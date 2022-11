Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (28. November) gegen 17:45 Uhr im Einmündungsbereich "Schillerstraße / Adenauerstraße" in Altenhof ereignet. Dabei befuhr der 59-jährige Autofahrer die Schillerstraße und wollte nach links, in die Adenauerstraße einbiegen. Dabei fuhr er gegen einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Pkw-Fahrer begleitete die Polizisten zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Pkw entstand Sachschaden im fünfstelligen, an dem Zaun im dreistelligen Eurobereich.

