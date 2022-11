Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Körperverletzung gesucht

Attendorn (ots)

Am Samstag (26. November) ist ein 19-Jähriger durch einen Unbekannten auf der Schnellenberger Straße verletzt worden. Dabei gab der Heranwachsende gegenüber den Polizeibeamten an, dass er gegen 14:30 Uhr von einem Unbekannten auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt von hinten angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand an den Hinterkopf geschlagen worden sei. Der Täter lief danach in unbekannte Richtung davon. Der 19-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 180 cm großen Mann handeln. Dieser trug eine grüne Kappe, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans mit schwarzen Boots.

Eine Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung verlief negativ. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell