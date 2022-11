Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen und Hinweise gesucht

Wenden (ots)

Am Samstag (26. November) hat eine Zeugin eine Beschädigung durch Graffiti an einer öffentlichen Sitzbank auf einem Radweg in der Nähe des Bachlaufs "Großemicke" in Hünsborn gemeldet. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass ein unbekannter Täter die Bank mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

In unmittelbarer Nähe der Bank haben zudem Unbekannte Dekorationsartikel, welche sich neben einem dort geparkten Bauwagen befanden, beschädigt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

