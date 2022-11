Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Pkw-Aufbrüche und Diebstähle

Kreisweit (ots)

Im gesamten Kreisgebiet haben sich von Donnerstag (24. November) bis Sonntag (27. November) insgesamt 15 Pkw-Aufbrüche ereignet.

In Olpe haben Unbekannte zwischen Freitag (25. November, 18 Uhr) und Samstag (26. November, 8 Uhr) die Seitenscheibe eines auf einem Pendlerparkplatz in der Biggestraße geparkten Pkw eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In Lennestadt beschädigten unbekannte Täter am Wochenende (25. bis 27. November) in den Straßen Anlage, Hundemstraße, Gustav-Hensel-Straße und Schneidershof mehrere Pkw und entwendeten aus den Fahrzeuginnenräumen Geldbörsen, Wertgegenstände, Bargeld und Bekleidung. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In Attendorn meldeten sechs Geschädigte der Polizei, dass ihre im Biggeweg geparkten Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag (24. November) auf Freitag (25. November) beschädigt wurden. Auch in diesen Fällen wurden zum Teil Bargeld, Geldbörsen, Elektronikartikel und weitere Wertgegenstände entwendet. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Zeuge meldete zudem einen verdächtigen Mann, der in der Münchener Straße in seinen Pkw geleuchtet hätte. Auf vorhandenen Videoaufnahmen ist ein Mann zu erkennen, der sich nach dem Hineinleuchten in Richtung Attendorn entfernte. Dieser war schlank, trug einen Kapuzenpullover, darüber eine Jacke mit einem Streifen auf der Kapuze und Turnschuhe.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02671-9269-0 entgegen.

Die Polizei weist aufgrund der Vielzahl an Taten daraufhin, dass Fahrzeuginhaber sich am besten selber schützen, indem sie Tatanreize möglichst verringern und keine Wertgegenstände oder hochwertige Bekleidung sowie Handtaschen im Auto zurücklassen. Dazu gehören unter anderem auch lose, im Auto zurückgelassene elektronische Gegenstände wie portable Navigationssystem, Handys oder auch Schlüssel. Daneben sollten die Fahrzeuge stets verschlossen und idealerweise an einem gut ausgeleuchteten Ort abgestellt werden. Informationen zum Thema finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell