Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 36-Jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter hat sich am Donnerstag (24. November) gegen 06:16 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr eine 36-Jährige den dort befindlichen Gehweg und beabsichtigte an dem Fußgängerüberweg in Höhe der Bahnhofstraße, die Straße zu queren. Dabei stieß sie beim Auffahren auf den Gehweg mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel und stürzte. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden an dem Roller.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell