POL-OE: Vorsicht vor Taschendieben beim Weihnachtsmarktbesuch

Lennestadt (ots) - Im Piepers Weg in Altenhundem haben am Dienstag (22. November) gegen 17:30 Uhr zwei Unbekannte versucht, einer 61-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Dabei ging die Fußgängerin in Richtung Hochstraße, als zwei unbekannte Täter ihr von hinten an die Handtasche fassten und versuchten, diese an sich zu reißen. Die 61-Jährige hielt ihre Handtasche fest, stürzte aber als die Täter von ihr abließen. Die Geschädigte verletzte sich leicht und wurde dem ...

mehr