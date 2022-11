POL-OE: Unfall am Fußgängerüberweg - zwei Kinder verletzt

Lennestadt (ots) - Mit Graffiti sind am Montag (21. November) sowie am Dienstag (22. November) mehrere Wände in der Hundemstraße in Altenhundem besprüht worden. Zum einen beschädigten Jugendliche am Montag gegen 17 Uhr das Parkhaus am Bahnhofsgelände sowie den dazugehörigen Fahrstuhl mit Farbe und Pyrotechnik. Derselbe Bereich wurde durch dieselben Täter erneut ...

mehr