Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Beschädigungen durch Graffiti gesucht

Lennestadt (ots)

Mit Graffiti sind am Montag (21. November) sowie am Dienstag (22. November) mehrere Wände in der Hundemstraße in Altenhundem besprüht worden. Zum einen beschädigten Jugendliche am Montag gegen 17 Uhr das Parkhaus am Bahnhofsgelände sowie den dazugehörigen Fahrstuhl mit Farbe und Pyrotechnik. Derselbe Bereich wurde durch dieselben Täter erneut am Dienstag gegen 13:15 Uhr angegangen. Auf vorhandenen Videoaufnahmen sind insgesamt sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren erkennbar. Drei Jungen waren schwarz gekleidet, zwei weitere trugen eine gelbe Jacke. Zudem ist ein Mädchen, das einen pinken Rucksack trug, beteiligt gewesen. In dem Bereich entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass die Bahnunterführung ebenfalls mit Graffiti besprüht wurde. Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Montag, 17:15 Uhr, und Dienstag, 06:45 Uhr. Dabei sprühten die Unbekannten zum Teil verfassungswidrige Botschaften an die Wände. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ob die gleiche Gruppe von Jugendlichen für die Taten verantwortlich ist, ist Teil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

