POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchhundem (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (18. November, 20:30 Uhr) bis Montag (21. November, 18 Uhr) in ein Vereinsheim im Wilhelm-Münker-Weg in Oberhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie dafür eine Seitentür auf und gelangten so in die Innenräume. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. An der Tür entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf die ...

mehr