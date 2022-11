Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Handtaschenraub

Lennestadt (ots)

Im Piepers Weg in Altenhundem haben am Dienstag (22. November) gegen 17:30 Uhr zwei Unbekannte versucht, einer 61-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Dabei ging die Fußgängerin in Richtung Hochstraße, als zwei unbekannte Täter ihr von hinten an die Handtasche fassten und versuchten, diese an sich zu reißen. Die 61-Jährige hielt ihre Handtasche fest, stürzte aber als die Täter von ihr abließen. Die Geschädigte verletzte sich leicht und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die unbekannten Täter flüchteten fußläufig in Richtung der Kirche.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- Alter: 16 bis 18 Jahre - Statur: schlank - Größe: zwischen 180 und 190 cm - Bekleidung: Jacke mit Caro-Muster, "Holzfällerhemd" in schwarz/grau/beige, blaue Jeanshose - Aussehen: dunkle Haare

Person 2:

- Alter: 16 bis 18 Jahre - Statur: schlank - Größe: zwischen 180 und 190cm - Schwarze Jacke und Hose - Dunkle Haare

Eine Fahndung nach den Gesuchten verlief negativ. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell