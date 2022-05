Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pkw überschlägt sich

57334 Bad Laasphe (ots)

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin die Großenbacher Straße in Bad Laasphe mit ihrem Pkw aus Richtung Netphen in Richtung Feudingen. Im Verlauf einer Linkskurve fuhr die 36-Jährige geradeaus gegen mehrere Verkehrszeichen und in der Folge in den dortigen Böschungsbereich. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die vor Ort befindliche Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Pkw der 36-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.

