Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Geldbörsendiebstahl gesucht

Olpe (ots)

Zwei unbekannte Täter haben einer 72-Jährigen am Donnerstag (24. November) gegen 18:05 Uhr in einer Schneiderei in der Westfälischen Straße die Geldbörse gestohlen. Als die Männer den Laden betraten, war die Geschädigte kurzzeitig abgelenkt. Kurz nachdem die Männer den Laden wieder verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie nicht mehr auf der Theke lag. In der beigen Geldbörse befanden sich Bargeld, Ausweisdokumente und Geldkarten.

Die Täter können anhand von Videoaufzeichnungen folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

· Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, kräftige Statur · Größe: 165 bis 175 cm groß · Alter: Ca. 30 Jahre alt · Bekleidung: graue Jeans, dunkelblaue Steppjacke, grauer Pullover, dunkele Weste

Täter 2:

· Aussehen: südländisches Erscheinungsbild · Bekleidung: weiße Jeans mit einem Loch in Gesäßhöhe, dunkles Oberteil, schwarze Schuhe der Marke Nike, schwarze Kappe, schwarze Steppweste · Größe: 160 cm bis 165 cm groß

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

