POL-OE: Hinweise nach E-Bike-Diebstahl

Lennestadt (ots) - Lennestadt. Am Mittwochmorgen (23.11.2022) kam es um 7:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Grevenbrück. Ein 67-Jähriger erfasste mit seinem Auto zwei Jungen (7 und 8 Jahre), als diese den Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung "Hangstraße" benutzten. Die Kinder verletzten sich durch den Zusammenstoß. Sie wurden zur ...

