Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

PKW landet in Böschung

Kleve (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26. Juli 2022) verletzte sich ein niederländischer Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Klever Ring schwer. Gegen 00:30 Uhr war der junge Mann aus Oss (NL) gemeinsam mit einer 21-jährigen Beifahrerin in einem Suzuki Swift auf dem Klever Ring in Richtung Uedemer Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erkannte der Fahrer zu spät, dass es an der Ampel nicht weiter geradeaus geht, überquerte die Kreuzung und fuhr etwa vier Meter die gegenüberliegende Böschung hoch. Danach rollte der Wagen zurück in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Ersthelfer kümmerten sich um den 22-Jährigen und seine Beifahrerin, die beide das Auto selbstständig verlassen konnten. Der junge Mann wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Seine Begleitung blieb unverletzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cs)

