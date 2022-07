Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsschild beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitagabend (22. Juli 2022) wurde an der Kreuzung Beekerstraße / Neustadt in Emmerich, befindliches Verkehrsschild beschädigt. Das Befestigungsrohr des Verkehrszeichens, welches sich auf einer Verkehrsinsel befindet, die Fußgängern als Querungshilfe dient, wurde vollständig nach hinten umgeknickt und vom Verkehrsschild abgerissen. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell