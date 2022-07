Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Firma

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.07.2022, 18:30 Uhr, und Freitag, 22.07.2022, 17:00 Uhr, kam es in Geldern zu einem Einbruch bei einer Firma an der Liebigstraße in Geldern. Der oder die Täter verschafften sich über zwei Zäune sowie ein Rolltor Zugang zum Gebäude und entwendeten zwei Dampfgeräte, ein Klimagerät, mehrere Katalysatoren, Werkzeuge und einen Wagenheber mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell