POL-KLE: Kleve - Infostand auf dem Riswicker Bauernmarkt / Pedelec Simulator und Einbruchschutzberatung

Rees-Millingen (ots) - Am Sonntag (24. Juli 2022) gegen 00:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Rees mit seinem Hyundai die Anholter Straße aus Heelden kommend in Richtung Millingen. In einer Linkskurve kam der junge Fahrer nach recht von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen, woraufhin er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Hyundai schleuderte ...

mehr