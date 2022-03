POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Daun (ots) - Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde im Zeitraum von 19.03.2022, 21:30 Uhr bis 20.03.2022, 03:20 Uhr ein in der Karl-Kaufmann-Straße, auf Höhe des dortigen Sportplatzes, in 54552 Darscheid ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. Offensichtlich touchierte der unbekannte Täter beim Vorbeifahren an dem geparkten VW Golf ...

mehr