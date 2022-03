POL-PDWIL: Darscheid - Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit parkendem Pkw

Wittlich (ots) - Am Samstag, 19.03.2022, zwischen 16.00 und 16.45 Uhr war ein blauer VW Polo in der Vitelliusstraße in Wittlich-Lüxem am Fahrbahnrand abgestellt. Während der Abwesenheit der Eigentümerin wurde der Lack des Pkws auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Thomas Neumann, PHK Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon: ...

