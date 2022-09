POL-PDMY: Brand der Schützenhalle

Mayen (ots) - Am 01.09.2022 wurde der Polizei Mayen eine Verkehrsunfallflucht in der Semmelweissstraße in Mayen gemeldet. Ein gelber PKW befuhr gegen 08.30 Uhr die Semmelweissstraße und beschädigte dort in einer schmalen Seitenstraße beim Rechtsabbiegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter ...

