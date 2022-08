Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 31.08.2022, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein geparkter dunkelgrauer Pkw Dacia, der auf dem Parkplatz eines städtischen Baumarktes in der Straße "Am alten Wehr" geparkt war, durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken, beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer dieses unfallverursachenden Fahrzeugs verließ im Fortgang den Parkplatz, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

