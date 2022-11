Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Finnentrop (ots)

Am Samstag (26. November) hat sich gegen 06:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 539 ereignet. Dabei befuhr ein Autofahrer die Landstraße von Attendorn kommend in Richtung Finnentrop. Dieser missachtete eine dort befindliche Straßensperrung und fuhr in eine Baustelle ein. Da er dort nicht mehr weiter kam, wendete er sein Fahrzeug. Dabei geriet er mit dem Autoreifen in unbefestigtes Gelände und blieb stecken. Gegenüber den Beamten gab der Mann zuerst an, nicht selber gefahren zu sein. Weitere Ermittlungen deuteten jedoch darauf hin, dass der 29-jährige den Unfall verursacht hatte. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten führten die Beamten einen Alkohol- und Drogenvortest durch. Beide Tests fielen positiv aus. Die Beamten brachten den Mann daher zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige. An der Baustelle entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

