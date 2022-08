POL-HSK: Brand in einem Holzschnitzellager

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg-Brumlingesn (Lattenberg) Am Freitag, 05.08.22, 19.20 Uhr befuhr eine 37-jährige Kradfahrerin in einer Gruppe von Motorradfahrern die L 735 (Lattenberg) von Warstein-Hirschberg in Richtung Arnsberg-Oeventrop. In einer Linkskurve kam ihr ein dunkler Pkw auf ihrer Fahrbahnhälfte ...

