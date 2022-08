POL-HSK: Kradfahrer stürzt nach Kollision im Kreisverkehr

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Am Donnerstag gegen 18:55 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Auto auf der B55 am Hennesee in Richtung Eslohe. Am Abzweig nach Erflinghausen wollte sie nach rechts Richtung Erflinghausen abbiegen. Das bemerkte der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät. Er bremste das Auto noch ab und versuchte, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Das klappte aber nicht ganz und er ...

mehr