POL-HSK: Messstellen der 32. Kalenderwoche

Hochsauerlandkreis (ots) - Alle Kreispolizeibehörden überwachen in den Sommerferien in NRW verstärkt den Ferienreiseverkehr. Insbesondere am Samstag finden Kontrollen an den Reiserouten statt. Die Polizei rät allen Urlaubsreisenden: - Fokus auf den Verkehr! Ob im Pkw oder auch im Wohnmobil: Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das ...

mehr