Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autobesitzer nach Unfall gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Hüsten

Gestern gegen 10:00 Uhr wollte eine Frau ihr Auto auf dem Parkplatz Ludgeriplatz, Ecke Kneppergasse und Freiheitsstraße, ausparken. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Anhängerkupplung eines anderen, geparkten Autos. Sie schaute sich beide Autos an und konnte erst keinen Schaden ausmachen. Erst zu Hause stellte sie einen Schaden an ihrem Auto fest. Die Dame meldete den Vorfall bei der Polizei. Bei dem Auto, das die Dame angefahren hatte, soll es sich um einen schwarzen oder dunkelblauen Mercedes handeln. Der Besitzer des Mercedes oder weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 zu wenden.

