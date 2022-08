Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Opfer eines Betruges wurde gestern eine 63-jährige Frau aus Brilon. Sie erhielt von dem Betrüger über eine unbekannte Telefonnummer eine WhatsApp, in der er sich als ihre Tochter ausgab. Dann forderte der unbekannte Täter, dass die Frau eine hohe Geldsumme an eine ihr unbekannte Kontonummer überweist. In dem Glauben, die Nachricht stamme von ihrer Tochter hat das die Frau dann auch getan. Erst als sie Kontakt zu ihrer realen Tochter aufgenommen hat, merkte sie, dass sie auf einen Betrüger reingefallen ist. Ein weiteres Opfer, eine 66-jährige Frau aus Brilon, hatte gestern mehr Glück. Sie erhielt ebenfalls eine solche WhatsApp. Die Dame wollte dann die Überweisung in ihrer Bank tätigen. Der Bankmitarbeiterin fiel der Betrug auf und es kam zu keinem Schaden. Die Polizei rät: Diese Betrugsmasche führt für die Betrüger leider nicht selten zum Erfolg. Wenn sie eine solche Nachricht erhalten vergewissern Sie sich, dass es sich wirklich um den angegebenen Verwandten oder Freund handelt. Ein Anruf bei der alten, ihnen bekannten Telefonnummer bringt Klarheit. Überweisen Sie nach dem Erhalt solcher WhatsApp Nachrichten kein Geld auf Ihnen unbekannte Konten. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

