Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe-Cobbenrode

An der Kreuzung Olper Straße / Auf der Hube kam es gestern gegen 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Kirchhundem befuhr die Olper Straße von Eslohe in Richtung Oedingen. An der Kreuzung Olper Straße / Auf der Hube wollte er nach links in die Straße Auf der Hube abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 49-jährigen Mannes aus Bad Wünnenberg, der ihm entgegen kam. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Mannes aus Kirchhundem nach hinten geschleudert und prallte gegen das Auto einer 23-jährigen aus Schmallenberg. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt. Die vier Insassen im Auto des Mannes aus Kirchhundem, eine vierköpfige Familie, wurden leicht verletzt. Der Mann aus Bad Wünnenberg wurde leicht verletzt. Seine 24-jährige Beifahrerin aus Hilchenbach wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Frau aus Schmallenberg wurde leicht verletzt. Es waren mehrere Rettungswagen, Notarzt und Polizei im Einsatz. Die Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Die Sperrung dauerte ca. 3 Stunden.

