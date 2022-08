Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Am Montag erhielt eine 65-jährige Frau aus Arnsberg eine WhatsApp von einem Betrüger. Dieser gab sich in der Nachricht als Tochter der Frau aus und gab an, dass sie eine neue Telefonnummer habe. Die Frau wurde von ihrer vermeintlichen Tochter aufgefordert, mehrere Überweisungen auf ein ihr unbekanntes Konto zu machen. Das tat die Frau auch. Erst später, als sie Kontakt mit der richtigen Tochter hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei rät: Diese Betrugsmasche führt für die Betrüger leider nicht selten zum Erfolg. Wenn sie eine solche Nachricht erhalten vergewissern Sie sich, dass es sich wirklich um den angegebenen Verwandten oder Freund handelt. Ein Anruf bei der alten, ihnen bekannten Telefonnummer bringt Klarheit. Überweisen Sie nach dem Erhalt solcher WhatsApp Nachrichten kein Geld auf Ihnen unbekannte Konten. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell