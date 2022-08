Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Shisha Bar

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern gegen 20:00 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Shisha Bar in Hüsten. Die Bar befindet sich im zweiten Stockwerk über einem Supermarkt in der Von-Lilien-Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte das Obergeschoss schon im vollen Umfang. Die Kunden der Shisha Bar und des Supermarktes konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell