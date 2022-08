Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall auf der B55 - Unfallverursacher flüchtet

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Am Donnerstag gegen 18:55 Uhr fuhr eine 34-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Auto auf der B55 am Hennesee in Richtung Eslohe. Am Abzweig nach Erflinghausen wollte sie nach rechts Richtung Erflinghausen abbiegen. Das bemerkte der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät. Er bremste das Auto noch ab und versuchte, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Das klappte aber nicht ganz und er fuhr auf den Wagen der Meschederin auf. Ein entgegenkommendes, weißes Auto musste stark abbremsen, um nicht mit dem Auto des Mannes zu kollidieren. Nach dem Unfall hielt der Mann erst an. Als die Frau aus ihrem Auto stieg, setzte er seine Fahrt einfach Richtung Eslohe fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zum Aussehen des Mannes konnte die Frau nur sagen, dass er eine Glatze oder sehr wenig Haare hatte. Er soll ein schwarzes Cabrio gefahren haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell