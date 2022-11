Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige Pedelecs gestohlen

Lennestadt (ots)

Ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Neukamp" hat sich am Dienstag (29. November) gegen 3 Uhr nachts ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten unbekannte Täter die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Daraus entwendeten sie vier hochwertige Pedelecs der Marke Rotwild, welche einen Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Eurobereich haben. Ob die Täter weitere Gegenstände entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. An dem Geschäft entstand zudem Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

