Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Sachbeschädigungen an Kirche gesucht

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Samstag (26. November, 17:30 Uhr) bis Sonntag (27. Samstag, 10:40 Uhr) haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen an dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde "St. Peter und Paul Halberbracht" in der Straße "Am Kickenberg" in Lennestadt begangen. Dabei beschädigten sie zwei Lampen, eine Sitzbank und eine Lichterkette. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

