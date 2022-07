Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rotlichtverstoß: Fahrschüler will neues Motorrad einfahren

Hüllhorst / Kreis Herford (ots)

Keine ganz so gute Idee hatte am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Fahrschüler, als er sein nagelneues Motorrad einfahren wollte. Da der Mann an der Ampelkreuzung der Niedringhausener Straße / Alte Straße in Oberbauerschaft laut Polizei einen Rotlichtverstoß beging, geriet er dabei ins Visier eines Beamten mit einem zivilen Polizeimotorrad.

So hatte der Polizist gegen 17.20 Uhr mit seinem sogenannten Provida-Krad hinter zwei Fahrzeugen auf der Geradeausspur an der roten Ampel gewartet. Als die schließlich auf grün schaltete, bemerkte der Ordnungshüter, dass ein Biker von hinten auf der Linksabbiegespur an der Fahrzeugschlange vorbeizog, um in den Kreuzungsbereich einzufahren - und dies obwohl die Ampelschaltung der Linksabiegespur auf Rotlicht stand.

Daraufhin nahm der Polizeibeamte mit dem mit einer Kamera ausgestatteten Motorrad die Nachfahrt auf und konnte den 26-jährigen Kawasaki-Fahrer schließlich im Bereich Kirchlengern einer Überprüfung unterziehen. Dabei gab der Mann aus dem Kreis Herford an, dass er gegenwärtig eine Fahrschule zum Erwerb eines Motorradführerscheins besuche. Seinen zweirädrigen Neuerwerb habe er etwas einfahren wollen. Dabei wird es vermutlich nun zunächst bleiben. So droht ihm unter anderem wegen des Rotlichtsverstoßes neben einem Bußgeld über 200 Euro sowie zwei Punkten in Flensburg auch die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell