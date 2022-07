Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzung und Urkundenfälschung am Hauptbahnhof Chemnitz

Chemnitz (ots)

Am 28. Juli 2022 gegen 19:30 Uhr erschien die 19-jährige deutsche Staatsangehörige in den Diensträumen des Bundespolizeirevier Chemnitz-Hauptbahnhof und teilte den Beamten mit, dass ihr Freund soeben seine Zigarette in ihrem Gesicht, zwischen dem Nasen und Augenbereich, ausgedrückt habe und klagte über Schmerzen. Aufgrund der Personenbeschreibung ihres Freundes konnte der Tatverdächte kurze Zeit später im Hauptbahnhof Chemnitz durch die Beamten gestellt werden und zur Anzeigenaufnahme in die Diensträume verbracht werden. Gegen den 21-jährigen deutschen Staatbürger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet- nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte dieser die Diensträume wieder verlassen. Die 19-jährige Geschädigte lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Gegen 20:00 Uhr wurde eine männliche Person auf dem Hauptbahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen in dessen Verlauf festgestellt wurde, dass gegen den 45-jährige georgische Polizeipflichtigen mehrere Fahndungsnotierungen wegen des Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr vorlagen. Während der polizeilichen Bearbeitung der Fahndungstreffer in den Diensträumen, legte der 45-jährige den eingesetzten Beamten einen griechischen Reisepass sowie einen griechischen Führerschein zu seiner Legitimation vor. Die Prüfung der vorgelegten Ausweise ließ den Verdacht von zwei total gefälschten Dokumenten zu. Gegen den Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und die gefälschten Dokumente vor Ort durch die Beamten zu weiteren Prüfung sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell