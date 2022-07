Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzung - 23-Jährige durch Kopfstoß verletzt

Chemnitz (ots)

Am 16.07.2022 gegen 19:15 Uhr wird das Bundespolizeirevier Chemnitz durch das Lagezentrum der Landespolizei über einen dort eingegangenen Notruf informiert, wonach eine 23-Jährige soeben Opfer einer Körperverletzung am Hauptbahnhof Chemnitz geworden sei.

Am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes Chemnitz traf eine Streife des Bundespolizeireviers Chemnitz die Geschädigte an. Sie teilte den Beamten mit, dass sie durch einen ihr bekannten 22-jährigen Deutschen mittels Kopfstoß im Gesicht getroffen wurde. Dadurch erlitt sie eine blutende Platzwunde an der Nase. Des Weiteren wurde ihr ein Schneidezahn abgebrochen.

Der Tatverdächtige konnte trotz Fahndungsmaßnahmen im Bahnhof und Bahnhofsumfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Geschädigte wurde mit ins Revier am Chemnitzer Hauptbahnhof genommen. Dort wurde zur Abklärung der Verletzungen ein Rettungsdienst hinzugezogen.

Gegen den 22-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell