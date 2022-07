Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Urlaubszeit, aber nicht für Taschendiebe - Bundespolizei informiert noch einmal zum Ferienstart

Chemnitz (ots)

Es ist soweit - Am Wochenende beginnen die Sommerferien in Sachsen! Die Koffer sind gepackt und es geht los in den Urlaub. Diese Zeit ist leider auch bei Taschendieben in Zügen und auf Bahnhöfen sehr beliebt, da diese das erhöhte Reiseaufkommen nutzen, um an "Beute" zu gelangen.

Im Bereich der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kam es bereits in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstahlshandlungen. So wurden beispielsweise jeweils in zwei Fällen Handys und Rucksäcke gestohlen, eine Geldbörse sowie ein hochwertiges Tablet entwendet.

Aus diesem Grund warnt die Bundespolizei erneut alle Reisenden die Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen, da Taschendiebe keine Ferien machen!

Damit man gar nicht erst in die missliche Lage kommt, Opfer eines Taschendiebes zu werden, gibt die Bundespolizei noch einmal Verhaltenstipps:

Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

Hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Hilfreich ist die Aktivierung der Ortungsfunktion bei mobilen Geräten, dies erhöht die Chance das Gerät schnell wieder aufzufinden.

Sollten Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sein, so können Sie Scheckkarten unter der bundesweit geschalteten Sperrnummer 116 116 sperren lassen.

Zeigen Sie stets jeden Diebstahl bei der Bundes-/ Polizei an, damit wichtige Informationen über Täter oder Tätergruppierungen gewonnen werden können. Sie erreichen die Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet stets unter der kostenfreien Hotline 0800/ 6 888 000 oder an jedem größeren Hauptbahnhof.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Urlaubszeit - passen Sie auf sich und Ihr Gepäck gut auf!

