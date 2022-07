Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Jugendliche sexuell belästigt

Annaberg- Buchholz (ots)

Eine Jugendliche ist gestern am unteren Bahnhof Annaberg sexuell belästigt wurden. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später im Zug nach Chemnitz gestellt werden.

Gegen 12:30 Uhr informierten Kollegen des Polizeireviers Annaberg die Bundespolizeiinspektion Chemnitz telefonisch, dass es am unteren Bahnhof in Annaberg zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen gekommen sei. Während die Jugendliche am Bahnsteig auf die Bahn wartete, sei sie von zwei Tatverdächtigen mehrfach gegen ihren Willen umarmt worden. Des Weiteren wurde ihr über den Oberschenkel, die Schulter und den Kopf gestrichen. Nachdem sie in die Bahn zugestiegen war, wandte sie sich hilfesuchend an ihre Mutter, welche umgehend das Polizeirevier in Annaberg über den Vorfall informierte.

Hierbei wurde bekannt, dass die beiden Tatverdächtigen ebenfalls mit der Bahn in Richtung Chemnitz unterwegs sind.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz konnten in der Folge den Zug beim planmäßigen Halt in Zschopau kontrollieren und aufgrund der Personenbeschreibung die beiden Tatverdächtigen feststellen.

Die beiden georgischen Staatsangehörigen im Alter von 37 und 51 Jahren wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren polizeilichen Bearbeitung ins Revier Chemnitz Hauptbahnhof verbracht. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche zum genannten Sachverhalt Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz (0371 4615105) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell