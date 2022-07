Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Happy End am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Chemnitz Hauptbahnhof erhielten am Samstag (02.07.2022) gegen 19:33 Uhr die Information, dass soeben zwei Kinder im Alter von 5 und 9 Jahren in Chemnitz versehentlich ohne ihre Eltern in den Zug Richtung Zwickau eingestiegen und losgefahren sind.

Eine Streife, welche gerade im Stadtgebiet unterwegs war, begab sich unmittelbar zum Bahnhof Chemnitz-Siegmar. Dort stellten die Beamten beim planmäßigen Halt des Zuges die beiden Kinder fest und brachten sie zurück zu ihren Eltern, welche sie am Hauptbahnhof Chemnitz überglücklich in die Arme schlossen.

